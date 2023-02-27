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Губернатор НСО Андрей Травников дал напутствие ХК «Сибирь» перед плей-офф

Фото Губернатор НСО Андрей Травников дал напутствие ХК «Сибирь» перед плей-офф
Фото Губернатор НСО Андрей Травников дал напутствие ХК «Сибирь» перед плей-офф

Фото: ХК «Сибирь»

В начале марта ХК «Сибирь» встретится со своим первым соперником в плей-офф КХЛ — омским «Авангардом».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал напутствие хоккеистам «Сибири» перед стартом плей-офф чемпионата КХЛ. Слова главы региона 27 февраля приводит пресс-служба областного правительства.

«Желаю вам боевого настроя, чтобы вы продемонстрировали все наработки тренерского штаба, вашего сыгранного дружного коллектива уже в ближайшие дни с нашими соседями в принципиальном сибирском дерби в Омске. По-настоящему сезон только начинается. Удачи, спортивного здоровья, поддержка болельщиков будет!» – отметил Андрей Травников.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» завершил серию матчей в групповом этапе Чемпионата КХЛ 2022-2023 и вышел в плей-офф. Первый матч на выбывание пройдет 2 марта в Омске с «Авангардом».

«Сибирь» завершила групповой этап на 6 месте рейтинга, «Авангард» — на третьем. Исходя из этого, эти команды сыграют первый матч плей-офф друг с другом.

Напомним, накануне «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» в последнем матче регулярного сезона.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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