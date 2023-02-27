Инвалида из Новосибирска отправили в колонию строгого режима за обман пенсионера у банкомата

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В Новосибирском областном суде поставили точку в уголовном деле вора с инвалидностью, который обманул снимавшего в банке деньги пенсионера: Дениса Скрябина на 1 год и 8 месяцев отправили в колонию строго режима.

Денис Скрябин решил обогатиться в мае 2022 года – тогда к нему обратился 67-летний пенсионер и попросил помочь снять деньги с карточки. Вор охотно откликнулся, но обманул дедушку и переложил 15 тысяч в собственный карман.

«Скрябин, имея при себе 15 000 рублей, вышел из отделения банка и скрылся. Далее похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, причинив В.Л. А. значительный ущерб», – говорится в материалах уголовного дела.

Пенсионер Василий А. буквально остался без средств к существованию и почти сразу обратился в полицию. Похитившего чужую пенсию Дениса Скрябина задержали быстро и возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Дело рассматривали в Кировском районном суде, где Денис Скрябин признал свою вину. Но ни наличие двух детей, ни собственная инвалидность не помогли мужчине избежать реального срока.

«Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Скрябина Д.А., суд признаёт рецидив преступлений, — сказано в заключении суда.

– Кировский районный суд приговорил Дениса Скрябина в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима».

Адвокат Скрябина пытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции Новосибирского областного суда.

«Доводы осужденного и его адвоката о суровости приговора судом апелляционной инстанции отклонены. Наказание оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу», – сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Кстати, чаще всего налётчики на банкоматы предпочитают действовать более грубыми методами. Так, например, в Ленинском районном суде Новосибирска судили выходца из Средней Азии С.С., который вскрывал аппарат ночью и гвоздодёром.