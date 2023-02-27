Ишимец избил своего друга за то, что тот упал лицом девушке на грудь

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Житель Ишима получил условный срок после конфликта со своим товарищем, который упал лицом девушке на грудь и не извинился перед ней.

25-летний житель Ишима получил три года тюрьмы условно после конфликта со своим приятелем, который упал лицом девушке на грудь, но не извинился перед ней, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в июне прошлого года. В тот день мужчина вместе со своим товарищем выпивали в бане и между ними произошел конфликт. Как выяснилось, пострадавший, выходя из бани упал лицом девушке на грудь. В свою очередь обвиняемый посчитал это ненормальным и попросил его извиниться, однако его собутыльник просьбу проигнорировал. После чего, ишимец нанес ему удар ладонью по лицу, а затем ударил кулаком в лицо, отчего гражданин упал на спину и ударился головой.

На следующий день обвиняемый узнал, что потерпевший находится в больнице. Он принес ему свои извинения. В итоге друзья помирились.

Напомним, под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней.