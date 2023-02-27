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общество

Ишимец избил своего друга за то, что тот упал лицом девушке на грудь

Фото Ишимец избил своего друга за то, что тот упал лицом девушке на грудь
Фото Ишимец избил своего друга за то, что тот упал лицом девушке на грудь

Фото: Сиб.фм

Житель Ишима получил условный срок после конфликта со своим товарищем, который упал лицом девушке на грудь и не извинился перед ней.

25-летний житель Ишима получил три года тюрьмы условно после конфликта со своим приятелем, который упал лицом девушке на грудь, но не извинился перед ней, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в июне прошлого года. В тот день мужчина вместе со своим товарищем выпивали в бане и между ними произошел конфликт. Как выяснилось, пострадавший, выходя из бани упал лицом девушке на грудь. В свою очередь обвиняемый посчитал это ненормальным и попросил его извиниться, однако его собутыльник просьбу проигнорировал. После чего, ишимец нанес ему удар ладонью по лицу, а затем ударил кулаком в лицо, отчего гражданин упал на спину и ударился головой.

На следующий день обвиняемый узнал, что потерпевший находится в больнице. Он принес ему свои извинения. В итоге друзья помирились.

Напомним, под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

конфликт
наказание
девушка
драка
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