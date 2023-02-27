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На Димитровском мосту Новосибирска водитель пострадал в массовом ДТП

Фото На Димитровском мосту Новосибирска водитель пострадал в массовом ДТП
Фото На Димитровском мосту Новосибирска водитель пострадал в массовом ДТП

Фото: АСТ-54

Массовая авария произошла на Димитровском мосту в Новосибирске.

Четыре автомобиля столкнулись на Димитровском мосту. Авария произошла вечером в понедельник, 27 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Водитель — женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигалась по Димитровскому мосту, со стороны Левого берега, в сторону Правого берега и в пути следования, не справившись с управлением, совершила столкновение с автомобилем Toyota Platz, под управлением водителя — женщины 1972 года рождения, которая двигалась в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.

Позже Toyota RAV4 столкнулся с ВАЗ 2104, за рулём которого был мужчина 1975 года рождения. После этого иномарка врезалась в HOWO под управлением мужчины 1975 года рождения.

В результате массовой аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ 2104. Мужчину госпитализировали с различными травмами. На месте работает наряд Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня под Новосибирском возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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