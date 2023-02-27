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Под Новосибирском возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой

Фото Под Новосибирском возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой
Фото Под Новосибирском возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Один человек погиб, ещё несколько пострадало в результате ДТП в Новосибирской области.

По факту ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Тогучинском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

«В результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные повреждения, 9 человек пострадало, 1 человек скончался. 3 пассажира микроавтобуса отказались от медицинской помощи, 6 человек доставлены в ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Также районная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, об охране труда.

В Тогучинском районе Новосибирской области в результате аварии с участием рейсового микроавтобуса погибла пассажирка. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону. Авария произошла утром на трассе К-19Р. Погибшей оказалась женщина 1993 года рождения. Всего в салоне микроавтобуса было семь пассажиров. Травмы также получили водители обоих автомобилей. Проводится проверка.

Напомним, ранее на Бали простились с погибшей в ДТП Анжеликой Чудояковой из Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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