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На Бали простились с погибшей в ДТП Анжеликой Чудояковой из Новосибирска

Фото На Бали простились с погибшей в ДТП Анжеликой Чудояковой из Новосибирска
Фото На Бали простились с погибшей в ДТП Анжеликой Чудояковой из Новосибирска

Фото: соцсети

С новосибирской студенткой, погибшей в результате аварии, попрощались на Бали.

На Бали прошло прощание со студенткой из Новосибирска Анжеликой Чудояковой, которая погибла в результате аварии. Об этом со ссылкой на подругу девушки сообщило издание «МК в Новосибирске». С сибирячкой простились 25 февраля.

На церемонии прощания были друзья девушки и молодой человек, с которым она проводила отдых. С ним Анжелика попала в аварию.

«Парень был за рулем, Анжелика на пассажирском сиденье, в каске. По дороге их жестко подрезали и они оба упали с байка. Парень отделался царапинами и ссадинами, а Анжелика ударилась головой о бордюр, каска треснула», — рассказала подруга изданию.

По данным издания, погибшую кремировали, однако мать эту информацию не подтверждает. Сейчас родственники собирают деньги на транспортировку — похоронят Анжелику Чудоякову на родине в Хакасии.

Напомним, Анжелика Чудоякова попала в ДТП на Бали в ночь на 12 февраля во время поездки на байке со своим другом. Сообщается, что пару кто-то "сильно подрезал". Анжелика вылетела с пассажирского сиденья и ударилась головой о бордюр так, что ее шлем раскололся. Девушка умерла 20 февраля, спустя неделю нахождения в реанимации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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