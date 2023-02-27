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Под Новосибирском в ДТП с рейсовым микроавтобусом погибла пассажирка

Фото Под Новосибирском в ДТП с рейсовым микроавтобусом погибла пассажирка
Фото Под Новосибирском в ДТП с рейсовым микроавтобусом погибла пассажирка

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса.

В Тогучинском районе Новосибирской области в результате аварии с участием рейсового микроавтобуса погибла пассажирка. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону. Авария произошла утром на трассе К-19Р.

«Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Хонда Аккорд, двигаясь по автодороге К-19Р со стороны города Новосибирска в сторону города Ленинск-Кузнецкий, на 89 км автодороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом Луидор, следовавшим по маршруту "Кемерово — г. Обь"», — уточнили в ведомстве.

Погибшей оказалась женщина 1993 года рождения. Всего в салоне микроавтобуса было семь пассажиров. Травмы также получили водители обоих автомобилей. Проводится проверка.

Напомним, ранее на Бали простились с погибшей в ДТП Анжеликой Чудояковой из Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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