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общество

ГУ МВД оценило влияние «деструктивных» сил в Новосибирске

Фото ГУ МВД оценило влияние «деструктивных» сил в Новосибирске
Фото ГУ МВД оценило влияние «деструктивных» сил в Новосибирске

Фото с сайта 54.мвд.рф

В Новосибирске в прошлом году было зафиксировано 52 несанкционированных акции протеста.

В прошлом году в Новосибирске было зафиксировано 52 несогласованных акции протеста, в которых приняли участие в совокупности около 3000 человек. Об этом сообщил Андрей Кульков, глава ГУ МВД РФ по Новосибирской области, во время очередной сессии Заксобрания.

По его словам, причина тому — деятельность недружественных стран и деструктивные политические силы внутри страны. Особенно ярко это проявилось в начале спецоперации и после объявления частичной мобилизации. Все попытки организации беспорядков были пресечены сотрудниками полиции.

Так, в марте прошлого года, организаторов несанкционированного митинга обязали оплатить внеурочную работу полиции. Совокупно с семерых «протестовавших» суд взыскал 2,77 млн. рублей. Еще 3 млн. рублей за самовольный митинг в январе прошлого года суд обязал выплатить депутата горсовета Андрея Картавина и общественника Тимура Ханова.

Излюбленным место «протестующих» в Новосибирске является площадь Ленина и маршрут от станции метро «Красный проспект» до здания областной администрации.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума РФ приняла закон о «регулировании деятельности иноагентов», который запрещает также проведение всевозможных митингов, в том числе согласованных с властями, на объектах инфраструктуры и вблизи них.

Так, акции протеста теперь нельзя устраивать на вокзалах, пристанях, детских и спортивных площадках, территории органов власти, в образовательных, медицинских, социальных и культовых учреждениях по причине высокого риска провокаций.

По данным Politico, в 148 странах мира в прошлом году прошло 12,5 тыс. протестных акций, связанных с ростом цен на продовольствие, топливо и стоимости жизни.

 

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