Куклы, ритуалы, насилие: новосибирская бабушка рассказала, что творилось с матерью, которая сожгла дочь на Алтае

СК РФ по Алтайскому краю

Бабушка сожженной на Алтае малышки из Новосибирска год просила опеку проверить семью и рассказывала о магических ритуалах.

По словам пожилой женщины, ее дочь Нина (имя изменено) стала какой-то странной. Она увлеклась какой-то магией, никого к детям не подпускала. Мать уговаривала женщину пройти лечение в психбольнице, но та отказалась.

Когда бабушка в очередной раз хотела навестить внуков, ее не пустили, пригрозив смертью. Теперь она просит, чтобы двух внуков 8 и 15 лет отдали ей под опеку. При этом сама она собственного жилья в Новосибирске не имеет, а скитается по съемным квартирам.

Однако, по местных жителей, которых опросили алтайские журналисты, бабушка детей сама не без греха. В свое время она привела в дом уголовника, который на глазах ее дочери убил и сжег человека, а после изнасиловал девочку. Соседи считают, что именно после этого Нина повредилась рассудком.

Многие уверены, что и своего старшего сына Нина сама сделала инвалидом. Держала его все время взаперти, а однажды запустила в голову чем-то тяжелым. После этого мальчик перестал говорить. На него женщина получала 30 000 руб. пособия. И дочку родила тоже ради денег, а потому собиралась и из нее сделать инвалида.

Жалобы на нее в органы опеки поступали регулярно. Однако к приходу соцслужб Нина наводила в доме порядок и закупала продукты. В остальное время дети сидели голодными.

В последнее время женщина пристрастилась к магии и все свои деньги относила местной колдунье. Все жаловалась, что на ее плечах сидят куклы и говорят ей, что делать, а из ее маленькой дочки нечисть выходит.

Селяне не исключают, что Нина могла сжечь собственного ребенка, приняв его за куклу.

Напомним, 20 февраля 40-летняя жительница села Урожайное Советского района Алтайского края отвела свою полуторагодовалую дочь в сарай, облила горючей жидкостью и сожгла на глазах старшего сына. Девочка погибла на месте.