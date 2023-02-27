Под Новосибирском без вести пропал 8-летний ребёнок

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирской области волонтёры ищут пропавшего 8-летнего ребёнка.

Восьмилетний Владислав Шапаренко пропал без вести в рабочем посёлке Ордынское Новосибирской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Ребёнок утром в понедельник ушёл в школу и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 115 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. Был одет тёмно-синюю куртку с разными цветами, чёрные брюки, серые сапоги и сине-жёлтую полосатую шапку. С собой у мальчика был рюкзак.

Напомним, почти месяц в Новосибирске ищут 60-летнего пропавшего мужчину с залысиной.