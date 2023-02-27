Под Новосибирском полиция ищет автора оскорбительной надписи про Путина

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирской области на стеле у села Криводановка появились оскорбительные надписи.

В селе Криводановка Новосибирской области полиция ищет вандалов, которые 26 февраля нанесли антироссийские лозунги на стеле на въезде в населенный пункт. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил глава села Дмитрий Лещенко.

Неизвестный нанес на конструкцию антироссийские лозунги и изображения, которые дискредитируют действующую власть. Также был изображен флаг, который используют противники СВО.

"Я сначала не понял, что это за флаг такой. Но в интернете нашел информацию. И я, и жители в недоумении, как вообще такое можно нарисовать? Зачем на стеле и именно так – непонятно, конечно", — посетовал Лещенко.

По его словам, нанесенные надписи со стелы уже убрали, однако после акта вандализма конструкцию придется ремонтировать.

"Наступит тепло — посмотрим. Может, придется менять часть штукатурки", — сообщил он.

Стелу на въезде в «Криводановку» установили в прошлому году. Однако камерами видеонаблюдения объект не оборудован, что затрудняет поиски вандалов.

Правоохранители предположили, что граффити могли нанести ночью. Местные жители сообщали, что в 2 часа ночи 26 февраля надписей еще не было.

Помимо этого, похожий «почерк» присутствует в других местах Криводановки. Например, на гаражах, где на стенах появились аналогичные лозунги.





Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске вандал нанёс граффити на здание Облпотребсоюза.