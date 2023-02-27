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Под Новосибирском полиция подключилась к поискам 8-летнего ребёнка

Фото Под Новосибирском полиция подключилась к поискам 8-летнего ребёнка
Фото Под Новосибирском полиция подключилась к поискам 8-летнего ребёнка

Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области ищут пропавшего ребёнка.

Полиция подключилась к поискам без вести пропавшего восьмилетнего Владислава Шапаренко. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» разыскивается несовершеннолетний Шапаренко Владислав Егорович, 27.07.2014 г.р., который 27.02.2023 ушел из дома по улице Солнечной в р.п. Ордынское и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — рассказали в ведомстве.

Восьмилетний Владислав Шапаренко пропал без вести в рабочем посёлке Ордынское Новосибирской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Ребёнок утром в понедельник ушёл в школу и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 115 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. Был одет тёмно-синюю куртку с разными цветами, чёрные брюки, серые сапоги и сине-жёлтую полосатую шапку. С собой у мальчика был рюкзак.

Напомним, почти месяц в Новосибирске ищут 60-летнего пропавшего мужчину с залысиной.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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