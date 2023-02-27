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общество

Под Новосибирском прекратили поиск пропавшего 8-летнего ребёнка

Фото Под Новосибирском прекратили поиск пропавшего 8-летнего ребёнка
Фото Под Новосибирском прекратили поиск пропавшего 8-летнего ребёнка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Ранее в Новосибирской области полиция и волонтёры начали поиск пропавшего ребёнка.

Пропавший без вести восьмилетний Владислав Шапаренко из Ордынского района Новосибирской области найден живым 27 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Незадолго до обнаружения волонтёры объявили срочный сбор для поиска мальчика.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пролиция подключилась к поискам без вести пропавшего восьмилетнего Владислава Шапаренко.

Восьмилетний Владислав Шапаренко пропал без вести в рабочем посёлке Ордынское Новосибирской области.

Напомним, почти месяц в Новосибирске ищут 60-летнего пропавшего мужчину с залысиной.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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