Под Новосибирском прекратили поиск пропавшего 8-летнего ребёнка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
Ранее в Новосибирской области полиция и волонтёры начали поиск пропавшего ребёнка.
Пропавший без вести восьмилетний Владислав Шапаренко из Ордынского района Новосибирской области найден живым 27 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Незадолго до обнаружения волонтёры объявили срочный сбор для поиска мальчика.
Ранее Сиб.фм сообщал, что пролиция подключилась к поискам без вести пропавшего восьмилетнего Владислава Шапаренко.
Восьмилетний Владислав Шапаренко пропал без вести в рабочем посёлке Ордынское Новосибирской области.
Напомним, почти месяц в Новосибирске ищут 60-летнего пропавшего мужчину с залысиной.
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