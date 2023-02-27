РБК: В Новосибирской области на 28,8% увеличилось число жалоб предпринимателей в 2022 году

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Прокуратура Новосибирской области ответила на 170 обращений предпринимателей региона.

Это на 28,8% больше, чем в 2021 году.

В основном, предприниматели были недовольны необоснованными проверками, задержками в оплате публичных контрактов, отказами в предоставлении государственных и муниципальных услуг и пр. В 59 случаях надзорное ведомство встало на сторону представителей бизнеса.



Например, сотрудники административной комиссии Калининского района Новосибирска в период моратория провели проверку и привлекли предпринимателя к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Прокурор района опротестовал незаконное постановление об административном нарушении.

Напомним, в середине февраля областная прокуратура заявила о намерении проверить предприятия Новосибирска из-за выбросов в период действия режима "черного неба".