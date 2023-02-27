Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

РБК: В Новосибирской области на 28,8% увеличилось число жалоб предпринимателей в 2022 году

Фото РБК: В Новосибирской области на 28,8% увеличилось число жалоб предпринимателей в 2022 году
Фото РБК: В Новосибирской области на 28,8% увеличилось число жалоб предпринимателей в 2022 году

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области ответила на 170 обращений предпринимателей региона.

Это на 28,8% больше, чем в 2021 году.

В основном, предприниматели были недовольны необоснованными проверками, задержками в оплате публичных контрактов, отказами в предоставлении государственных и муниципальных услуг и пр. В 59 случаях надзорное ведомство встало на сторону представителей бизнеса.

Например, сотрудники административной комиссии Калининского района Новосибирска в период моратория провели проверку и привлекли предпринимателя к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Прокурор района опротестовал незаконное постановление об административном нарушении.

Напомним, в середине февраля областная прокуратура заявила о намерении проверить предприятия Новосибирска из-за выбросов в период действия режима "черного неба".

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
прокуратура
бизнес
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11709
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10494
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10168
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9447
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9036
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7440
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
6947
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами