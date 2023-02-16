В Новосибирске прокуратура проверит предприятия за выбросы во время режима «чёрного неба»

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В Новосибирске пройдут проверки предприятий, которые не снизили выбросы во время режима неблагоприятных метеоусловий.

Новосибирская природоохранная прокуратура проверит предприятия, не снизившие количество выбросов в атмосферу во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий, известного как режим «чёрного неба». Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Дмитрия Цуканова сообщает «Ъ-Сибирь».

«В ходе проверке будет дана оценка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по выполнению обязанностей по снижению выбросов при получении прогнозов неблагоприятных метеоусловий», — заявил Цуканов.

В Новосибирске с 15 часов 14 февраля до 17 февраля ввели режим «черного неба». По данным УГМС, в городе сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Тем временем мэр Новосибирска сообщил, что проблемы с качеством воздуха, возникающие в Новосибирске, связаны с погодными условиями.

Напомним, Новосибирск и Бердск оказались в списке российских городов с самым грязным воздухом, но в администрации города усомнились в данных показателях.