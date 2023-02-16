Мэр Локоть объяснил загрязнение воздуха в Новосибирске

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Анатолий Локоть высказался о загрязнении воздуха в Новосибирске.

Проблемы с качеством воздуха, возникающие в Новосибирске, связаны с погодными условиями. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

«На самом деле существуют климатические условия, которые создают такую обстановку, когда скапливаются вредные выбросы автомобилей, предприятий, котельных. Всё это есть, но происходит в особых условиях и далеко не круглый год. Такие дни бывают, в этом случае мы пытаемся предупредить, делаем какие-то прогнозы», — прокомментировал мэр.

Тем временем В Новосибирске с 15 часов 14 февраля до 17 февраля введут режим "черного неба". Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирском УГМС».

По данным управления, в городе сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

В мэрии Новосибирска сообщили, что предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Напомним, Новосибирск и Бердск оказались в списке российских городов с самым грязным воздухом, но в администрации города усомнились в данных показателях.