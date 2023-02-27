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общество

Россиянам рассказали о серьезных последствиях за словесные оскорбления

Фото Россиянам рассказали о серьезных последствиях за словесные оскорбления
Фото Россиянам рассказали о серьезных последствиях за словесные оскорбления

Freepik, authors: cyano66

Адвокат Леонид Исаев предупредил, что удары в лицо за оскорбление могут привести к уголовной ответственности.

Россиянам не стоит отвечать на оскорбление ударом в лицо, так как это может привести к уголовной ответственности. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал адвокат Леонид Исаев. По словам эксперта, в зависимости от последствий нападающий рискует стать фигурантом одной из четырех статей УК РФ.

«Это уже будет выход за рамки уголовного законодательства, что повлечет ответственность по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью), ст. 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести) и даже ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью), в зависимости от последствий такого удара», — объяснил Исаев.

Кроме того, адвокат отметил, если факт оскорбления будет доказан, то это может стать лишь смягчающим обстоятельством нападения. Полностью освободить от уголовной ответственности такой фактор не может, добавил он.

«Поэтому настоятельно рекомендую сдерживаться и максимально фиксировать противоправные действия обидчика», — подытожил специалист.

Напомним, адвокат объяснил, какое наказание грозит подросткам за повреждение железнодорожных путей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

удар
оскорбление
адвокат
уголовная ответственность
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