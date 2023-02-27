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Синоптики предупредили о снегопадах и сильном ветре в Новосибирске

Фото Синоптики предупредили о снегопадах и сильном ветре в Новосибирске
Фото Синоптики предупредили о снегопадах и сильном ветре в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 27 февраля ожидается снегопад и гололёд.

В понедельник, 27 февраля, в Новосибирске в течение дня ожидаются снегопады, сильный ветер, а на дорогах будет гололёд. Об этом предупреждают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«27 февраля в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -5..-7 градусов. На дорогах местами гололедица», — сообщили в УГМС.

Во второй половине дня воздух ы городе прогреется до -3..-5 градусов, а снег станет мокрым

По области разброс температуры немного больше: -2..-7 градусов, а порывы ветра смогут достигать скорости 14 м/с.

Ночью похолодает до -11..-16 градусов, в пригороде до -21.

Во вторник и среду ожидается усиление ветра до 13-16 м/с и понижение давления до 741 мм рт.ст.

Также в понедельник и во вторник в Новосибирской области ожидается магнитная буря. Максимальная геомагнитная активность наступит ночью и утром во вторник, 28 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал о погоде на март 2023 года. Ожидаются затяжные магнитные бури и плавный рост температуры.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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