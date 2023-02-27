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Следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области

Фото Следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области
Фото Следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области

Фото автора

В Новосибирской области проводят проверку по факту суицида девятиклассника: мальчик был очень тихим, и ничего не предвещало беды в селе Ивановка Баганского района.

Тело 15-летнего девятиклассника из Баганского района в субботу, 25 февраля, обнаружила мать. Накануне вечером школьник отмечал день рождения, но неожиданно выгнал из дома гостей. Больше живым мальчика никто не видел.

Сейчас проверку проводят и полицейские из ПДН и следователи СКР. Как отмечают жители села Ивановка Баганского района, семья погибшего подростка – благополучная, и никто не мог представить, что такое может случиться. Ситуацию на контроль взяла и уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

«Я сделала запрос по ситуации с этой семьёй, в ивановскую школу. Проверим, было ли проведено тестирование ребёнка, разберёмся, что за обстановка в самой школе. По первоначальной информации, семья – благополучная, не привлекала к себе внимания. Когда проверка закончится, будем уже обладать полной информацией»,

– прокомментировала Сиб.фм Надежда Болтенко.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм у местных жителей, девятиклассник не числится среди тех детей, которые стоят на учёте в ПДН. Мальчик неплохо учился и не был замечен за распиванием алкогольных напитков или с сигаретой.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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