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Субсидированные ипотечные ставки подорвали инвестиционную привлекательность новостроек Новосибирска

Фото Субсидированные ипотечные ставки подорвали инвестиционную привлекательность новостроек Новосибирска
Фото Субсидированные ипотечные ставки подорвали инвестиционную привлекательность новостроек Новосибирска

Фото: Максим Николаев

Эксперт рассказал о влиянии льготной ипотеки на стоимость недвижимости в Новосибирске.

Льготная и субсидированная ипотека привели к опережающему росту цен на новостройки Новосибирска на 17-20% за последние три года относительно вторичного рынка. В январе 2020 года цены на квартиры в строящихся домах в том же жилом комплексе были на 5% ниже, чем в готовых домах, а в январе 2023 года на 15% выше, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, при покупке новостройки по субсидированной ипотеки ежемесячный ипотечный платеж на новостройку будет даже ниже, чем на вторичном рынке. При покупка от инвестора платеж растёт на 30-35%, что делает бессмысленным инвестиционные вложения в новостройки.

«Другие агрегаторы рынка показывают похожие пропорции, по информации Домклик цена квадратного метра в новостройке была на начало января 2023 года на 16,77% выше, чем на вторичном рынке Новосибирска. Портал МИР КВАРТИР фиксирует разницу между новостройками и готовым жильём в 13%. При этом деньги, вложенные в новостройки, замораживаются на 1,5-2 года, на среднее время достройки объекта», — уточнил Николаев.

Субсидированная ипотека чаще всего оформляется через дополнительное удорожании новостройки, что при низком первоначальном взносе становится невыгодным залогом для банка, добавил аналитик. Ситуация, когда один из участников рынка банк стал и регулятором, и главным выгодоприобретателем привела к слому привычных пропорций.

Напомним, в Новосибирске с марта 2022 года размер рекомендуемого дохода заёмщика вырос на 2%.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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