Участники СВО из Новосибирска заявили о перебоях в выплате довольствия

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирские военнослужащие, участвующие в спецоперации, пожаловались на невыплату зарплаты в полном объёме.

Участники специальной военной операции из Новосибирской области заявили о неполной выплате денежного довольствия. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск» со ссылкой на военнослужащих. Среди них сибиряк, представившийся участником отряда «Вега».

«Из обещанных 200 тысяч рублей, мы получаем 37 500, служим не как контрактники, а как обычные срочники. Обещанные президентские 195 тысяч больше половины не получило. Штаб не может дать нам ответы. Мы, оказывается, добровольцы. В чем разница с мобилизованными, мы не понимаем, и никто нам не может объяснить», — рассказал изданию военнослужащий.

В региональном отделении Комитета солдатских матерей подтвердили наличие жалоб на неполную выплату зарплаты, однако от участников «Веги» подобных заявлений не поступало.

«Подчеркиваю, судя по количеству обращений, это не всеобщая проблема, но это бывает по разным воинским частям. Я считаю, что такое происходит, если есть какие-то нарушения, недоработки на местах», — сообщила председатель Новосибирского регионального отделения Комитета солдатских матерей России Ольга Головина.

В организации напомнили, что дополнительные выплаты в размере 195 тысяч рублей. положены как мобилизованным, так и добровольцам.

Напомним, ранее в Новосибирске сестры милосердия принесли иконы раненым на СВО.