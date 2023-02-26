В Новосибирске сестры милосердия принесли иконы раненым на СВО

Фото с сайта Новосибирской Митрополии

В Новосибирске сестры милосердия Александро-Невского сестричества навестили раненых на СВО мобилизованных, которые проходят лечение в военном госпитале.

Сестры милосердия из Новосибирска принесли навестили пациентов военного госпиталя в канун Дня защитника Отечества. Верующие принесли мобилизованные вещи первой необходимости, а также иконы, крестили и религиозную литературу. Об этом сообщается в паблике "Новосибирской митрополии" в "ВК".

Отмечается, что в Окружном военном госпитале № 333 находятся получившие ранения на СВО бойцы из разных регионов страны. Поэтому некоторые пациенты нуждались в комплектах личной гигиены.

"Поскольку на территории нет магазина, чтобы купить самые необходимые вещи, подарки было решено формировать по принципу первой необходимости. После опроса, основными предметами, в которых нуждаются воины стали: зубная паста и щетки, лезвия и пена для бритья, шампуни, мыло, шоколад, носки и влажные салфетки.

В процессе список разрастался и менялся по содержанию. Добавились иконки, крестики и молитвословы православных воинов", — говорится в паблике митрополии.

Сестры милосердия признались, что считают помощь мобилизованным общим вкладом в победу на СВО.

"Для солдат очень важно, что о них думают, что их хотят поддержать, что у них есть надежный тыл!", — поделилась одна из сестер.

Как ранее пиал Сиб.фм, 28 января писатель и актер Евгений Гришковец встретился с участниками спецоперации, которые проходят лечение в госпитале ЦВО в Новосибирске.

Напомним, военный из Северного района Новосибирской области Александр Клещенко попал в госпиталь после перестрелки со снайпером в ДНР.