В Бердске 46 домов остались без водоснабжения

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Вечером в воскресенье десятки домов в Бердске остались без холодной воды.

В Бердске в 46 жилых домах отключили холодую воду вечером в воскреенье, 26 февраля. Об этом сообщило местно издание «Бердск-онлайн». По данным СМИ, отключения связаны с аварией на трубопроводе на Лунной улице.

В зону отключения попали 25 частных домов и 21 многоэтажка. Ниже — список улиц, жители которых остались без воды:

ул.Красная Сибирь, дома №№101,103,105,107,113;

ул.Лунная, дома №№21,22,22а,24,25;

ул.Новая, №3;

ул.Рогачева, дома №№18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49;

Школа № 13;

ул.купца Горохова;

ул.Рогачева от ул.Возрождения до ул.Космической;

пер.Дивный;

пер.Добрый.

Дефект на трубопроводе обнаружили ночью 26 февраля. Как скоро устанят аварию и восстановят водоснабжение, не сообщается.

Напомним, сегодня Андрей Травников обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка.