В Бердске 46 домов остались без водоснабжения

Фото: Pixabay.com
Вечером в воскресенье десятки домов в Бердске остались без холодной воды.
В Бердске в 46 жилых домах отключили холодую воду вечером в воскреенье, 26 февраля. Об этом сообщило местно издание «Бердск-онлайн». По данным СМИ, отключения связаны с аварией на трубопроводе на Лунной улице.
В зону отключения попали 25 частных домов и 21 многоэтажка. Ниже — список улиц, жители которых остались без воды:
Дефект на трубопроводе обнаружили ночью 26 февраля. Как скоро устанят аварию и восстановят водоснабжение, не сообщается.
Напомним, сегодня Андрей Травников обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка.
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