Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Бердске 46 домов остались без водоснабжения

Фото В Бердске 46 домов остались без водоснабжения
Фото В Бердске 46 домов остались без водоснабжения

Фото: Pixabay.com

Вечером в воскресенье десятки домов в Бердске остались без холодной воды.

В Бердске в 46 жилых домах отключили холодую воду вечером в воскреенье, 26 февраля. Об этом сообщило местно издание «Бердск-онлайн». По данным СМИ, отключения связаны с аварией на трубопроводе на Лунной улице.

В зону отключения попали 25 частных домов и 21 многоэтажка. Ниже — список улиц, жители которых остались без воды:

  • ул.Красная Сибирь, дома №№101,103,105,107,113;
  • ул.Лунная, дома №№21,22,22а,24,25;
  • ул.Новая, №3;
  • ул.Рогачева, дома №№18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49;
  • Школа № 13;
  • ул.купца Горохова;
  • ул.Рогачева от ул.Возрождения до ул.Космической;
  • пер.Дивный;
  • пер.Добрый.

Дефект на трубопроводе обнаружили ночью 26 февраля. Как скоро устанят аварию и восстановят водоснабжение, не сообщается.

Напомним, сегодня Андрей Травников обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12178
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10553
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10224
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9511
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9062
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7467
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
7002
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами