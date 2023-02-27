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В ГУ МВД Новосибирска сообщили о 52 несогласованных политических акциях за 2022 год

Фото В ГУ МВД Новосибирска сообщили о 52 несогласованных политических акциях за 2022 год
Фото В ГУ МВД Новосибирска сообщили о 52 несогласованных политических акциях за 2022 год

Фото Сиб.фм

В ГУ МВД оценили влияние «деструктивных» политических сил в Новосибирске.

В 2022 году в протестных политических акциях в Новосибирске приняли участие около 3000 человек. Всего за год таких акций было 52. Об этом сообщил глава регионального управления ГУ МВД генерал-лейтенант Андрей Кульков на сессии Заксобрания.

Из 52 несогласованных политических акций 42 были протестными. Также по словам начальника регионального ГУ МВД, работу полицейских в 2022 году осложняла «деятельность недружественных государств и деструктивных политических сил внутри страны».

Наиболее массовые акции протестов активисты устраивали в феврале, после начала СВО, и в сентябре, после объявления частичной мобилизации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы вышли протестовать против свалки в Плотниково. Выразить обеспокоенность пришли не менее 100 человек с плакатами, как из Плотниково, так и из других сел и населенных пунктов Новосибирской области. Люди обеспокоены тем, что мусоросортировочный комплекс с полигоном ТБО ухудшит экологическую ситуацию в незагрязненном месте региона. Борьба против строительства идет уже 6 лет.

Также семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО. Из них пятеро — посмертно. Их бюсты появились на аллее Героев в высшем военном училище.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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