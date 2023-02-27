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общество

В Ленобласти местные жители запечатлели необычное северное сияние

Фото В Ленобласти местные жители запечатлели необычное северное сияние
Фото В Ленобласти местные жители запечатлели необычное северное сияние

Freepik, authors: Sjo / фото носит иллюстративный характер

Над Финским заливом в Ленобласти местные жители смогли запечатлеть всполохи зеленых и красных оттенков северного сияния.

Завораживающие кадры астрономического явления в ночь на понедельник, 27 февраля, сделала жительница Ленинградской области Екатерина Стрельникова. Над Финским заливом девушке удалось заснять всполохи зеленых и красных оттенков северного сияния, пишет Online47.

«Как все начиналось... Сначала появилась прозрачная дуга, а затем она ярко разгорелась летами. Было отлично видно глазами, а по всему побережью послышались восторженные крики наблюдателей», — с таким описанием получившиеся кадры были опубликованы в Телеграмм-канале «Астро Фото Болото».

Напомним, астрофотограф снял северное сияние в Новосибирской области.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

кадры
фотография
астрономия
северное сияние
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