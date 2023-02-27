В лицее № 7 под Новосибирском откроют мемориальный комплекс погибшим воинам-интернационалистам

Berdsk-online.ru

В бердском лицее откроют мемориальный комплекс в память о выпускниках, погибших в локальных конфликтах.

Мемориал будет создан на средства гранта конкурса общественных инициатив «Со мной регион успешнее». Проект стал победителем в номинации «Я горжусь». Об этом сообщает портал «Бердск-онлайн». Церемония открытия состоится 3 марта в 14.00. В этот день в зоне СВО погиб бывший выпускник лицея, лейтенант Семен Прощалыгин.

По словам одного из инициаторов проекта Антона Корниенко, прежде на втором этаже лицея был стенд с мемориальными досками, посвященными памяти Андрея Соснина и Сергея Кагарманова — выпускников лицея, погибших в 1995-1996 годах в Чечне. После смерти Семена было решено установить в память о ребятах мемориальный комплекс.

На средства гранта будут изготовлены новый стенд, мемориальная доска Семена Прощалыгина, а также отреставрируют другие памятные знаки.

Напомним, недавно стало известно, что новосибирцы в зоне СВО не получают денежное довольствие в полном объеме. По словам мобилизованных, за участие в боевых действиях им платят как обычным срочникам 37 500 руб., а "президентские 200 тыс." вообще половина не получает.