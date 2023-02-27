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общество

Власти Новосибирска оценили стоимость пятивагонного состава метро в 900 млн

Фото Власти Новосибирска оценили стоимость пятивагонного состава метро в 900 млн
Фото Власти Новосибирска оценили стоимость пятивагонного состава метро в 900 млн

Фото: Сиб.фм

Новосибирские власти могут потратить на один пятивагонный состав метрополитена до 900 млн.

Один пятивагонный состав для метрополитена стоит около 700-900 млн руб. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает «РБК Новосибирск».

В городской администрации уточнили, что точная сумма будет известна после проведения переговоров с предприятием «Трансмашхолдинг», которое производит вагоны для российских подземок. Всего мэрия Новосибирска планирует закупить десять пятивагонных составов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что метрополитене Новосибирска прекратили использовать пятивагонные составы. Как сообщила пресс-служба метро, это связано с необходимость большего количества вагонов. Подземка использовала пятивагонные составы на линии в часы пик с августа по декабрь 2022 года.

Чтобы вводить пятивагонные составы на постоянной основе, новосибирскому метрополитену нужно больше вагонов. Сейчас такой технической возможности нет.

Напомним, метро Новосибирска полностью перейдёт на пятивагонные составы к 2031 году.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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