В Новокузнецке местный житель стал свидетелем очередного акта жестокости к собакам

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Житель Новокузнецка стал свидетелем ужасающей смерти собаки от отравления.
Житель Новокузнецка стал свидетелем ужасающей смерти собаки. В социальных сетях он рассказал, что собака умирала от отравления в Сосновке, пишет Сибдепо.
«Я подбежал к собаке, оттащил её от проезжей части. Держал собаку, пока продолжались приступы. По началу решил что это эпилепсия, т.к обильное выделение слюны, судороги, рвота, клацание челюсти. Пока был с собакой, удалось узнать у женщины торговавшей на рынке, что — «пес рылся в мусорке и что-то ел. Затем побежал вдоль дороги и внезапно упал, забился в конвульсиях», — поделился очевидец.
По словам мужчины, он успел позвонить волонтерам из ближайшего приюта «Шанс на жизнь», чтобы они спали пса. Приступы у животного продолжались в течение 10-15 минут до приезда зоозащитников. Но, к сожалению, собаку спасти не удалось, животное скончалось до прибытия ветеринаров.
«Местные сказали, и подтвердили в приюте, что в Сосновке травят якобы бездомных собак», — рассказал мужчина.
Напомним, в Новосибирске уголовное дело о жестоком обращении с собаками передали в Следком.
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