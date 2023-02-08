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В Новосибирске уголовное дело о жестоком обращении с собаками передали в Следком

Фото В Новосибирске уголовное дело о жестоком обращении с собаками передали в Следком
Фото В Новосибирске уголовное дело о жестоком обращении с собаками передали в Следком

Фото: СКР НСО

Следственный комитет будет расследовать уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска, которая содержала десятки собак в непригодных условиях.

Уголовное дело о жестоком обращении с животными будет расследовать Следственный комитет. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в региональном СУ СКР.

«Следователем СК произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты 29 собак, часть из которых погибла. В ходе принудительного изъятия животных с территории домовладения и квартиры 61-летняя женщина с целью оказания сопротивления законному действию сотрудников полиции выразилась в их адрес оскорбительными высказываниями с грубой нецензурной бранью, после чего нанесла представителям власти множественные удары руками по телу», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме дела о жестоком обращении с животными, женщину привлекут к уголовной ответственности за «применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Следком в Новосибирске расследует уголовное дело о жестоком обращении с животными в Октябрьском районе города. В ходе проверки выяснилось, что часть собак находились в уличном неотапливаемом парнике. Жители Днепровской улицы в Новосибирске пожаловались на большую свору собак 3 февраля. По их словам, женщина развела 50 собак и выпускает их на самовыгул. Кроме этого, свора собак кидается на прохожих людей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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