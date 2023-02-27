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общество

В Новосибирске ЧОП возьмёт под охрану дом на Линейной после взрыва

Фото В Новосибирске ЧОП возьмёт под охрану дом на Линейной после взрыва
Фото В Новосибирске ЧОП возьмёт под охрану дом на Линейной после взрыва

Фото: Сиб.фм

Полиция передаст работу по охране дома на Линейной в Новосибирске частному предприятию.

Частное охранное предприятие будет обеспечивать безопасность на территории дома №29 на Линейной улице, где 9 февраля произошёл взрыв газа с частичным обрушением. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 27 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

ЧОП начнёт работу по охране завтра, 28 февраля. По словам мэра, предприятие будет выполнять задачу по обеспечению безопасности вокруг здания до момента его сноса. Ранее охраной территории занималась полиция.

Ранее губернатор Новосибирской области велел побыстрее решить вопрос с выплатами компенсации стоимости жилья людям, квартиры которых пострадали во время взрыва газа в жилом доме. На оперативном совещании по этому вопросу глава города Анатолий Локоть сообщил, что пострадавшим уже выплачено из бюджетов разных уровней 19,3 млн. рублей.

Напомним, 9 февраля в жилом доме №34 на улице Линейная в Новосибирске взорвался бытовой газ. 15 человек погибли. Двое до сих пор остаются в стационаре. Дом восстановлению не подлежит.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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