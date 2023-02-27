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В Новосибирске движение парализовали 8-балльные пробки

Фото В Новосибирске движение парализовали 8-балльные пробки
Фото В Новосибирске движение парализовали 8-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске утром в понедельник образовались 8-балльные пробки.

В понедельник, 27 февраля, в Новосибирске движение осложнили 8-балльные пробки. Наиболее возможная причина заторов — вновь начавшийся снегопад, снижение видимости и аварии на дорогах.

По данным онлайн-сервиса 2ГИС, на левом берегу Новосибирска пробки на площади Труда, проезде Энергетиков (в обе стороны), Ватутина, Станционной, Широкой, Станиславского, Котовского, Троллейной и Титова. ДТП на Октябрьском мосту затрудняет движение в сторону правого берега, а въезд на мост преграждают пробки длиной в несколько километров по проспекту Карла Маркса, Немировича-Данченко и Блюхера. В Кировском районе пробки на Советском шоссе, Бронной, Прокопьевской и Сибиряков-Гвардейцев по всей протяженности.

На левом берегу Новосибирска пробки на Большевистской, в желтый и красный цвета окрашены почти все улицы в центре города и Октябрьском районе. Затруднен въезд на Мочищенское шоссе. Пробки на Богдана Хмельницкого, Фадеева, Объединения, а также на всех улицах, примыкающим к площади Калинина.

На момент публикации в городе зафиксированы не менее 8 ДТП. Большинство аварий — на магистральных улицах, и затрудняют движение для других водителей. По данным 2ГИС, зафиксированные дорожные работы не осложняют движение по городу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в марте в Новосибирске ожидаются магнитные бури, а температура начнет плавно повышаться.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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