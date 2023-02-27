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В Новосибирске определят размер компенсации жильцам взорвавшегося дома на улице Линейной

Фото В Новосибирске определят размер компенсации жильцам взорвавшегося дома на улице Линейной
Фото В Новосибирске определят размер компенсации жильцам взорвавшегося дома на улице Линейной

Сиб.фм

В Новосибирске завершается оценка квартир в доме №34 по улице Линейной, который пострадал от взрыва газа.

Губернатор Новосибирской области велел побыстрее решить вопрос с выплатами компенсации стоимости жилья людям, квартиры которых пострадали во время взрыва газа в жилом доме.

На оперативном совещании по этому вопросу глава города Анатолий Локоть сообщил, что пострадавшим уже выплачено из бюджетов разных уровней 19, 3 млн. рублей.

После завершения оценки квартир, муниципалитет примет решение об их выкупе либо приобретении квартир для предоставления пострадавшим. Предварительная работа с жильцами в этом направлении уже ведется.

Напомним, 9 февраля в жилом доме №34 на улице Линейная в Новосибирске взорвался бытовой газ. 15 человек погибли. Двое до сих пор остаются в стационаре. Дом восстановлению не подлежит.

 

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