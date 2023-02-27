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В Новосибирске с 1 марта начнут выдавать путёвки в детские сады

Фото В Новосибирске с 1 марта начнут выдавать путёвки в детские сады
Фото В Новосибирске с 1 марта начнут выдавать путёвки в детские сады

Фото: Pixabay.com

Комплектование детских садов в Новосибирске начнётся с 1 марта.

С 1 марта в Новосибирске начнут выдавать путёвки в детские сады. Об этом сообщил руководитель Департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. Комплектование детсадов продолжится до 31 августа. Также с 1 сентября по 1 февраля будет проходить доукомплектование.

Принимать заявки в дошкольные учреждения будут на портале «Электронный детский сад».

Ахметгареев уточнил, что принцип территориальности будет сохраняться в большинстве случаев, однако иногда родителям могут предложить детский сад, удалённый от места жительства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в селе Кузнецовка Баганского района построили детский сад после вмешательства прокуратуры. Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку из-за того, что в населённом пункте на протяжении двух лет отсутствовал детсад.

Напомним, в Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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