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В Новосибирске установлены четверо участников группировки «Ашановские»

Фото В Новосибирске установлены четверо участников группировки «Ашановские»
Фото В Новосибирске установлены четверо участников группировки «Ашановские»

Фото: скриншот с видео ОТС/Экстренный вызов

Пока в Новосибирске обсуждается сходка представителей движения «ЧВК «Редан», полиция и следователи СКР продолжают проверку по сообщениям о группировке «Ашановские»: стало известно, что установлены личности четырёх активных участников.

Как удалось выяснить правоохранителям, «Ашановские» не первый год терроризируют детей 6 и 6 микрорайона. Первыми жертвами группировки становились подростки в возрасте 14 лет ещё три года назад.

«Они раньше могли на пустом месте затеять драку, забрать чужую вещь и не отдавать. Они ведут себя очень плохо только с теми, кто отпор дать не может, к тем, кто сильнее они не когда не подойдут, и если они по одному ходят, то вообще из себя ничего не представляют, только толпой делают ужасные вещи», – рассказывала Сиб.фм жертва вымогателей Дара, которой сейчас 19 лет.

Шумиху несколько мам учеников школы №78 подняли в середине февраля этого года. От действий «Ашановских» пострадали третьеклассник и шестиклассник, которых «поставили на счётчик». По всем заявлениям, поступившим от родителей, началась проверка.

Вскоре фуд-корт в «Ашане», где собирались несовершеннолетние, опустел – это работа полиции. А вот доследственную проверку по фактам вымогательств проводят сотрудники СКР.

«На данный момент установлено четверо предполагаемых участников группировки «Ашановские». Все они подросткового возраста. С каждым ведётся работа, также устанавливаются пострадавшие от деятельности данной группировки»,

– рассказал Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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