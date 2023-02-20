«Главный Сергуня»: как банда «Ашановских» держит в страхе школьников в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова и скриншот с видео ОТС/Экстренный вызов

В Новосибирске родители учащихся школы №78 пожаловались на банду «Ашановских», которые держат в страхе младшеклассников много лет.

Терпение одной из мам лопнуло после того, как она узнала, что её сына местная подростковая группировка буквально раздела. При этом у шестиклассника вымогали деньги, которых у мальчика не было. Мать школьника, когда об этом узнала, отправилась с заявлением в полицию, а также обратилась в программу «Экстренный вызов» телеканала ОТС.

«Эта ситуация произошла с моим сыном: ему сказали, что он должен за своего друга отдать деньги, целый месяц ребёнок отдавал по 100 ,200 рублей, потом в компьютерном клубе его увидели, завели в игровую комнату. Один из них схватил его за горло и начал требовать деньги, денег у ребёнка не было, они потребовали куртку потом сказали: «снимай толстовку! Будешь сидеть здесь пока не найдёшь деньги, звони, проси деньги у кого хочешь! Пока ты нам не отдашь — отсюда не куда не уйдёшь», — рассказала одна из матерей, пожелавшая остаться анонимной.

— Угрожали сыну, он под их давлением снял с себя толстовку и положил рядом с этим вымогателем, его зовут Денис».

Все эти подробности инцидента, случившегося в игровом клубе по адресу улица Тюленина, 28, мать изложила и в заявлении, которое на прошлой неделе отнесла в отдел полиции №4 «Калининский». Однако дети так запуганы «Ашановскими», что просили родителей никуда не обращаться.

С тобой в каждом моменте!

«Ашановскими» банду вымогателей окрестили по одной причине: во-первых, толпа юных бандитов из 30-40 человек собирается именно в этом месте, наглядно иллюстрируя лозунг супермаркета «С тобой в каждом моменте!». Во-вторых, неподалеку от «Ашана» находится распределительный центр, где неблагополучные подростки – частые гости.

«Дети там годами живут и в соседние школы ходят на учебу. Я некоторых в лицо уже запомнил, ходят толпами. Один раз лифт весь был маркером исписан. Может, в туалет заходили – а я потом спиртом маркер оттирал. Летом у Курчатова, 3 не пройти: все лавки подростками заняты»,

– рассказал ещё один местный житель Андрей.

С тобой Сергуня

Как рассказывают матери 4 пострадавших от группы «Ашановских» детей, в банде есть своя иерархия: ряды налётчиков значительно расширились в последние годы.

«Вся группа состоит из 60 -70 человек. Это – люди разных возрастов, от 14 лет и до 22-23, а главный у них, как они его называют, Сергуня, – продолжает рассказывать мать пострадавшего школьника. – Ранее он уже отбывал наказание за вымогательство денег у детей, ходят толпами в магазинах рядом со школой также во дворах и на детских игровых площадках.

Требуют деньги телефоны и вещи, иначе будут избивать толпой. Дети их очень сильно боятся».

Сам Сергуня предпочитает «не светиться», но умело управляет толпами «Ашановских». Наиболее активными членами банды являются подростки 14-17 лет. Достигшие совершеннолетия – в основном это друзья лидера «Ашановских».

4 заявления

Родители пострадавших школьников написали заявления в полицию. Все они очень похожи друг на друга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, матери принесли их 15 февраля.

Сами женщины не хотят раскрывать свои данные и говорят, что ранее в полиции не обращали внимания на эту проблему, хотя давно знают о ней.

«Мы написали заявление, и очень долго ждали до 9 часов вечера, особого значения ПДН не придали: им знакома эта ситуация и фамилии этих людей, также самого главного, – говорит одна из заявительниц. – Инспектор по делам несовершеннолетних ответила, что арестовать их не могут, что этого недостаточно, что вымогали деньги и разбитая губа моего ребёнка».

Как сообщают заявительницы, сейчас их дети очень запуганы и боятся одни ходить в школу. Самая младшая жертва учится в третьем классе.

«Мой ребенок ученик третьего класса у него вымогали деньги толпой 5-6 человек подростки разного возраста. Поставили на счётчик, ребенок часто просил у меня по 50, по 100 рублей, так как я понимаю, денежные средства все уходили на «Ашановскую» группу», — говорит четвёртая заявительница.

Когда Сергуня был маленьким...

Корреспондент Сиб.фм также нашёл тех, кто попадал под прессинг «Ашановских» 3 года назад. Историю с вымогательством рассказала и 19-летняя Дара, тогда ей самой было 14 или 15 лет.

«Когда я гуляла с друзьями, года 2-3 назад, они приезжали на 6-ой микрорайон и донимали моих друзей,

— вспоминает девушка. — Это было давно, подробностей я не вспомню всех, да и думаю, с того времени эта компашка не в том составе, в каком сейчас, сейчас не знаю, кто там даже есть. Они раньше могли на пустом месте затеять драку, забрать чужую вещь и не отдавать. Они ведут себя очень плохо только с теми, кто отпор дать не может, к тем, кто сильнее они не когда не подойдут, и если они по одному ходят, то вообще из себя ничего не представляют, только толпой делают ужасные вещи».

Например, девушка рассказывает, что учеников помладше «Ашановские» заставляли побираться на фуд-корте. Дара считает, что раньше эти случаи не всплывали, потому что дети молчали. Друзья девушки тоже предпочитали разобраться самостоятельно, как мальчики.

Кстати, не исключено, что долгое молчание жертв насилия могло привести и к более трагическим последствиям: например, именно в школе, где запугивали детей, в конце января покончил с собой 11-летний школьник.