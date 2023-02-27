В Новосибирской области закроют дороги из-за взрывов

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В Тогучинском районе Новосибирской области временно ограничат движение из-за взрывных работ на карьере.

На «Камнереченском щебеночном заводе» в Тогунском районе будут проводить взрывные работы. По этой причине будет закрыто движение транспорта на участке «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак». Соответствующий приказ подписал Минтранс Новосибирской области.

Ограничения на проезд по этому участку дороги будут вводиться на протяжении всего года, начиная с 14 часов 28 марта. Затем проезд будет запрещен 11, 21, 28 апреля, 5, 16, 26 мая, 2,13, 23 июня, 7, 18, 28 июля, 8, 18, 29 августа, 8, 15, 26 сентября, 3, 13, 24 октября, 3, 14, 24 ноября, 8, 19, 26 декабря.

Чтобы объехать этот участок, автомобилистам придется сделать пятикилометровый крюк по дороге «106 км а/д «К-16» — Усть-Каменка – 68 км а/д «К-19р». ТУАД советует следить за дорожными знаками.

Напомним, с 1 марта будет ограничен проезд по площади Энергетиков в Новосибирске. Это связано со строительством четвертого моста через Обь.