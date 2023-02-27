В зону паводка в Новосибирской области могут попасть более 3000 домов в 13 населенных пунктах

Фото: pixabay

Около 3400 домов войдут в зону риска из-за весеннего паводка в Новосибирской области.

В Новосибирской области обильные паводки могут подтопить около 3400 домов в 12 населенных пунктах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирь.Регион» со ссылкой на руководителя регионального минприроды Евгения Шестернина.

В воде могут оказаться 3400 домов, 9 мостов и 48 участков трасс.

С учетом оценки рисков губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести профилактические мероприятия и следить за графиком работы гидроузла в регионе. При необходимости его придется скорректировать. Предпаводковые мероприятия первой необходимости необходимо закончить до 1 марта, уточнили в правительстве региона.

До 24 марта 2023 года комиссия также обследует 15 гидротехнических сооружений в регионе. По предварительным данным от Евгения Шестернина, они все функционируют и готовы к сезонному росту уровня воды. Мониторинг гидрологической ситуации ведется ежедневно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что паводки весной 2023 года могут стать особо сильными из-за бесснежной и морозной зимы.