Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Ветврач объяснил, почему кошки прячутся и забиваются в темные углы

Фото Ветврач объяснил, почему кошки прячутся и забиваются в темные углы
Фото Ветврач объяснил, почему кошки прячутся и забиваются в темные углы

Freepik, authors: Rawpixel

По словам ветврача Богдана Галкина, коты могут вести себя так на фоне стресса.

Если ваш пушистый любимец стал вести себя странно, часто прячется и уединяется в укромных местах, это первый признак того, что животное испытывает стресс. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин. По словам специалиста, это может произойти на фоне появления в доме нового питомца или человека.

«При появлении нового питомца, члена семьи или резкой жажды внимания с вашей стороны не стоит удивляться, что маленький квартирный хищник показывает свое недовольство, играя в прятки», — объяснил Галкин.

Как отмечает ветеринар, если никаких стрессовых факторов нет и в повседневной жизни ничего не поменялось, а кошка начала прятаться, это может указывать на плохое самочувствие питомца.

«Когда питомец начинает плохо себя чувствовать, может подниматься температура и появляется слабость. Это могут быть симптомы вирусных заболеваний, отравления, острой болезненности каких-либо органов, светобоязни при поражении глаз. В таком случае следует обратиться к ветеринарному врачу», — заключил он.

Напомним, ветеринары из Забайкалья провели уникальную операцию по спасению жизни крысы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

кошки
ветеринары
врач
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12257
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10597
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10265
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9553
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9081
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7488
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
7030
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами