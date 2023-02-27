Ветврач объяснил, почему кошки прячутся и забиваются в темные углы

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По словам ветврача Богдана Галкина, коты могут вести себя так на фоне стресса.

Если ваш пушистый любимец стал вести себя странно, часто прячется и уединяется в укромных местах, это первый признак того, что животное испытывает стресс. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин. По словам специалиста, это может произойти на фоне появления в доме нового питомца или человека.

«При появлении нового питомца, члена семьи или резкой жажды внимания с вашей стороны не стоит удивляться, что маленький квартирный хищник показывает свое недовольство, играя в прятки», — объяснил Галкин.

Как отмечает ветеринар, если никаких стрессовых факторов нет и в повседневной жизни ничего не поменялось, а кошка начала прятаться, это может указывать на плохое самочувствие питомца.

«Когда питомец начинает плохо себя чувствовать, может подниматься температура и появляется слабость. Это могут быть симптомы вирусных заболеваний, отравления, острой болезненности каких-либо органов, светобоязни при поражении глаз. В таком случае следует обратиться к ветеринарному врачу», — заключил он.

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