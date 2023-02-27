Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Юрист из Новосибирска Сапожникова объяснила порядок предоставления отпусков мобилизованным

Фото Юрист из Новосибирска Сапожникова объяснила порядок предоставления отпусков мобилизованным
Фото Юрист из Новосибирска Сапожникова объяснила порядок предоставления отпусков мобилизованным

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мобилизованные из Новосибирска в зону СВО имеют право на отпуск.

По словам Марины Сапожниковой, юриста юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко», мобилизованные бойцы в зоне СВО имеют право на отпуск, потому как фактически приравниваются в правах к профессиональным военным-контрактникам. Прежде на государственном портале «Объясняем.рф» сообщалось, что военнослужащим полагается 30 дневный отпуск в течение года.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил установить бойцам в зоне ведения спецоперации регулярный отпуск каждые полгода на срок 14 дней без учета проезда. По этой причине у родственников военнослужащих сейчас возникает много вопросов.

Как сообщила "Сиб.фм" Сапожникова, официального постановления на этот счет пока нет. Однако в любом случае график отпусков будет составлять командир подразделения с учетом его боеспособности и текущей ситуации на линии соприкосновения.

Напомним, ранее родственники мобилизованных из Новосибирской области обратились к губернатору Андрею Травникову увеличить отпуск военнослужащих с учетом проезда к месту отпуска и обратно.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
армия
отпуск
мобилизация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12183
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10554
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10224
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9511
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9062
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7467
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
7003
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами