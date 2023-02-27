Юрист из Новосибирска Сапожникова объяснила порядок предоставления отпусков мобилизованным

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мобилизованные из Новосибирска в зону СВО имеют право на отпуск.

По словам Марины Сапожниковой, юриста юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко», мобилизованные бойцы в зоне СВО имеют право на отпуск, потому как фактически приравниваются в правах к профессиональным военным-контрактникам. Прежде на государственном портале «Объясняем.рф» сообщалось, что военнослужащим полагается 30 дневный отпуск в течение года.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил установить бойцам в зоне ведения спецоперации регулярный отпуск каждые полгода на срок 14 дней без учета проезда. По этой причине у родственников военнослужащих сейчас возникает много вопросов.

Как сообщила "Сиб.фм" Сапожникова, официального постановления на этот счет пока нет. Однако в любом случае график отпусков будет составлять командир подразделения с учетом его боеспособности и текущей ситуации на линии соприкосновения.

Напомним, ранее родственники мобилизованных из Новосибирской области обратились к губернатору Андрею Травникову увеличить отпуск военнослужащих с учетом проезда к месту отпуска и обратно.