Житель НСО пожаловался на отказ лечить сына после ранения на СВО

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Новосибирец пожаловался, что его сыну, которого ранили в ходе СВО, отказали в медицинской помощи.

Житель Новосибирской области Сергей заявил, что его сына отказались лечить после ранения в ходе выполнения задач спецоперации. Жалобу сибиряка опубликовали на странице новосибирского филиала «Народного фронта» в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей заявил, что его сын получил осколочные ранения и контузию. Врачи обнаружили 14 осколков, однако в госпитале им. А.А. Вишневского осколки доставать не стали, утверждает мужчина. Также отец раненого военнослужащего заявил, что контузию не диагностировали и лечить бойца не стали.

«Позже парня отправили в воинскую часть, где находятся бойцы, готовящиеся к возвращению на передовую. И это несмотря на явные признаки контузии и начавшиеся проблемы с давлением», — рассказали в «Народном фронте».



В эфире профессор Дмитрий Еделев объяснил, что в некоторых случаях осколки оставляют, если их извлечение может быть слишком травматичным. Эксперты посоветовал Сергею обратиться в Минобороны.

Напомним, раненый участник СВО из Новосибирска добивается статуса ветерана боевых действий.