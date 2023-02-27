Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Житель НСО пожаловался на отказ лечить сына после ранения на СВО

Фото Житель НСО пожаловался на отказ лечить сына после ранения на СВО
Фото Житель НСО пожаловался на отказ лечить сына после ранения на СВО

Фото: Сиб.фм

Новосибирец пожаловался, что его сыну, которого ранили в ходе СВО, отказали в медицинской помощи.

Житель Новосибирской области Сергей заявил, что его сына отказались лечить после ранения в ходе выполнения задач спецоперации. Жалобу сибиряка опубликовали на странице новосибирского филиала «Народного фронта» в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей заявил, что его сын получил осколочные ранения и контузию. Врачи обнаружили 14 осколков, однако в госпитале им. А.А. Вишневского осколки доставать не стали, утверждает мужчина. Также отец раненого военнослужащего заявил, что контузию не диагностировали и лечить бойца не стали.

«Позже парня отправили в воинскую часть, где находятся бойцы, готовящиеся к возвращению на передовую. И это несмотря на явные признаки контузии и начавшиеся проблемы с давлением», — рассказали в «Народном фронте».

В эфире профессор Дмитрий Еделев объяснил, что в некоторых случаях осколки оставляют, если их извлечение может быть слишком травматичным. Эксперты посоветовал Сергею обратиться в Минобороны.

Напомним, раненый участник СВО из Новосибирска добивается статуса ветерана боевых действий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12362
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10673
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10330
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9616
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9114
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7519
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
7080
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами