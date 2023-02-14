Раненый участник СВО из Новосибирска добивается статуса ветерана боевых действий

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Участник спецоперации из Новосибирска добивается получения статуса ветерана боевых действий после двух ранений.

Доброволец из Новосибирска Владимир пытается получить статус ветерана боевых действий после получения ранений на спецоперации. Однако из-за документальных сложностей оформить такой статус мужчина пока не может. Об этом сибиряк рассказал в эфире Народного фронта.

Со слов Владимира, в зону СВО он отправился добровольцем. В составе формирования ДНР прошел от Новоазовска до Мариуполя. За это время дважды был ранен.

Летом 2022 года мужчина обратился в военкомат за направлением на реабилитацию. В итоге военного отправили в 425-й госпиталь. Но с получением бесплатной медпомощи возникли проблемы. Дело в том, что отправляясь на СВО, Владимир не заключил официальный контракт с ВС РФ.

Теперь компетентные органы занимаются оказанием помощи со сбором необходимых документов. В ходе стрима Народного фронта прозвучало, что депутаты также отправят в Минобороны официальный запрос по ситуации с новосибирским военным.

Ранее Сиб.фм писал об участнике спецоперации Михаиле Нижегородцеве, который скончался во время отпуска в родном селе Крутишка Черепановского района Новосибирской области. В сентябре 2022 по частичной мобилизации. В зоне СВО он подбил танк противника, за что должен был представлен к награде, но во время отпуска он скончался. Сейчас причину смерти устанавливают специалисты.