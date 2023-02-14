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Мобилизованный из Новосибирской области Михаил Нижегородцев умер во время отпуска

Фото Мобилизованный из Новосибирской области Михаил Нижегородцев умер во время отпуска
Фото Мобилизованный из Новосибирской области Михаил Нижегородцев умер во время отпуска

Фото: Газета «‎Черепановские вести»‎ , Сиб.фм

Участник СВО Михаил Нижегородцев из Новосибирской области скончался во время отпуска.

Участник спецоперации Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в родном селе Крутишка Черепановского района Новосибирской области. Об этом сообщила газета «Черепановские вести».

По данным издания, мужчину призвали в сентябре 2022 по частичной мобилизации. В зоне СВО он подбил танк противника, за что должен был предстать к награде, но во время отпуска он скончался. Сейчас причину смерти устанавливают специалисты.

Семья погибшего поблагодарила всех, кто помог материально им проститься с Михаилом.

«Благодарила за то, что в эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем – вы пришли к нам, и низкий поклон вам за это. Мир вашим домам. Пусть хранит вас всех Господь!» — поделились родственники солдата.

Как ранее писал Сиб.фм, 23-летний студент юрфака НГУЭУ Андрей Ярцев погиб в зоне СВО.

Напомним, мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска. Родные просили при предоставлении отпуска военнослужащим не учитывать время, которое они провели в дороге.

Также Сиб.фм рассказывал, когда мобилизованные смогут получить отпуск и вернуться домой.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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