Мобилизованный из Новосибирской области Михаил Нижегородцев умер во время отпуска

Фото: Газета «‎Черепановские вести»‎ , Сиб.фм

Участник СВО Михаил Нижегородцев из Новосибирской области скончался во время отпуска.

Участник спецоперации Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в родном селе Крутишка Черепановского района Новосибирской области. Об этом сообщила газета «Черепановские вести».

По данным издания, мужчину призвали в сентябре 2022 по частичной мобилизации. В зоне СВО он подбил танк противника, за что должен был предстать к награде, но во время отпуска он скончался. Сейчас причину смерти устанавливают специалисты.

Семья погибшего поблагодарила всех, кто помог материально им проститься с Михаилом.

«Благодарила за то, что в эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем – вы пришли к нам, и низкий поклон вам за это. Мир вашим домам. Пусть хранит вас всех Господь!» — поделились родственники солдата.

Как ранее писал Сиб.фм, 23-летний студент юрфака НГУЭУ Андрей Ярцев погиб в зоне СВО.

Напомним, мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска. Родные просили при предоставлении отпуска военнослужащим не учитывать время, которое они провели в дороге.

Также Сиб.фм рассказывал, когда мобилизованные смогут получить отпуск и вернуться домой.