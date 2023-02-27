Жителю Забайкалья грозит пожизненное заключение за убийство с особой жестокостью

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58-летнего забайкальца будут судить за убийство с особой жестокостью 20-летней давности. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Суд Забайкальского края рассмотрит дело 58-летнего жителя Могочи, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью, которое он совершил 21 год назад вместе с двумя подельниками, пишет zabnews.

Страшный инцидент произошел в январе 2002 года. В тот день, обвиняемый вместе со своими двумя знакомыми на почве личной неприязни избил жителя Могочи битой, руками и ногами. После чего они привязали пострадавшего к машине и протащили 3,5 километра. Убедившись, что мужчина не подаёт признаков жизни, они подожгли тело и машину.

Забайкальца обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Все это время он был в федеральном розыске и скрывался в разных городах России. Задержать преступника удалось только в сентябре 2022 года в Могоче. Сейчас мужчине грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Напомним, в Новосибирске отчим получил пожизненное за убийство 6-летнего мальчика.