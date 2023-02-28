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В Новосибирске врачи НИИТО вылечили сколиоз 49-летней коллеге

Фото В Новосибирске врачи НИИТО вылечили сколиоз 49-летней коллеге
Фото В Новосибирске врачи НИИТО вылечили сколиоз 49-летней коллеге

НИИТО

Хирурги новосибирской клиники провели уникальную операцию по лечению идиопатического сколиоза.

В НИИТО им. Я.Л. Цивьяна провели уникальную высокотехнологичную операцию, чтобы вернуть женщине возможность нормально передвигаться.

Их пациенткой стала коллега. Фельдшер по имени Лариса с молодости страдала от боли в позвоночнике, причем с каждым годом ситуация только ухудшалась, а терапия совершенно не помогала. Сейчас Ларисе 49 лет. Перед обращением в клинику она уже испытывала трудности при ходьбе, ничего не могла поднять.

Как отмечает сама пациентка, она ощущала, что у нее развивается деформация позвоночника. Даже ноги стали одна короче другой.

После обследования НИИТО стало понятно, что у Ларисы идиопатический неосложнённый левосторонний поясничный сколиоз 3 степени (42 градуса) и остеохондроз поясничного отдела. Помочь в этом случае может только операция, которую пациентке и успешно провели.

Сейчас Лариса уже готовится к выписке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске девочка получила перелом позвоночника из-за рухнувшей на нее с крыши глыбы снега.

 

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Новосибирская область
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