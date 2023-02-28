14-летнего подростка с кастетом задержали в ТРЦ «Галерея» в Новосибирске

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирске 14-летнего подростка задержали в ТРЦ «Галерея» из-за ЧВК «Рёдан».

Жительница Новосибирска рассказала, что её 14-летнего сына задержали в ТРЦ «Галерея». По её словам, сотрудники правоохранительных органов сочли молодого человека причастным к ЧВК «Рёдан», а также якобы нашли кастет, который ему не принадлежит. Об этом Мария Прохорова сообщила редакции «АиФ-Новосибирск».

Женщина рассказала, что её сын сообщил её по телефону о задержании из ТРЦ «Галерея». Сотрудники правоохранительных органов отказывались называть ему причину задержания.

По словам женщины, в отделе полиции №1 подростка посадили в одно помещение с людьми старше 19 лет, начали обыскивать без законного представителя, обнаружили кастет, который — как заявила мать — ему ранее не принадлежал, и оказывали психологическое давление.

«Пришел какой-то бородатый мужчина в штатском, начал душить сына локтем. После того, как Глеб захрипел, его отпустили. Осматривали его на предмет татуировок, заставили показать вены. Где-то на сгибе локтя нашли пятно от ветрянки. Начали говорить ему, что он наркоман и что его сейчас посадят. А еще во время обысков у него забрали телефон, проверили все соцсети и переписки», — сообщила Мария Прохорова.

Женщина написала заявление в прокуратуру по поводу задержания сына.

Напомним, 27 февраля в новосибирском ТРЦ «Галерея» произошли массовые задержания подростков. Задержанные, предположительно, имеют отношение к субкультуре "ЧВК Редан". Отличительной чертой "редановцев" являются длинные волосы, черно-белые шарфы и черные футболки с изображением паука и цифры 4 на спине.