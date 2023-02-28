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51-летней Сергей Корнеев из Новосибирска погиб в зоне СВО

Фото 51-летней Сергей Корнеев из Новосибирска погиб в зоне СВО
Фото 51-летней Сергей Корнеев из Новосибирска погиб в зоне СВО

ТОС "Нижняя Ельцовка" ВК

Военнослужащий из Новосибирской области погиб, выполняя боевое задание в ЛНР.

Сергей Корнеев из села Нижняя Ельцовка Новосибирской области 18 февраля погиб в зоне спецоперации на территории Луганской народной республики. Сергей выполнял боевую задачу. Ему был 51 год. Информация об этом появилась в паблике ТОС "Нижняя Ельцовка".

Похоронят бойца на аллее Славы кладбища Южное, мкр. «Щ» в Советском районе.

Прощание с военнослужащим пройдет 2 марта по адресу: Арбузова 2а с 12:30 до 13:30.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Артемовск погиб житель Искитимского района Артем Ведерников, который провел в зоне СВО всего два месяца.

 

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