69 жителей Новосибирска получили травмы из-за гололёда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В травмпункты Новосибирска из-за гололёда за последнюю неделю обратились 69 человек.

С 20 по 26 февраля в Новосибирске 69 человек обратились в травмпункты, получив травмы на гололёде. Об этом сообщил руководитель департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев на аппаратном совещании 28 февраля.

Из 69 пострадавших на льду 59 случаев было зафиксировано на придомовой территории, и только 10 — в общественных местах.

В Новосибирске дороги и тротуары покрыты льдом из-за резких перепадов температур, которые продолжатся и на следующей неделе. Так, 1 и 2 марта синоптики прогнозируют днём до +7 градусов, а ночью до -7 градусов. Из-за таких температурных качелей в городе образуются и замерзают лужи, а дорожные и коммунальные службы не успевают очищать подконтрольные им территории. Ситуацию усугубит мокрый снег с дождём.

Ранее мэр Новосибирска Локоть потребовал отчитываться за каждый сход снега с крыши. Он заявил, что каждый случай, когда в городе с крыши сходит снег в опасной близости от прохожих, должен попадать под административную ответственность.