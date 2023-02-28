Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

69 жителей Новосибирска получили травмы из-за гололёда

Фото 69 жителей Новосибирска получили травмы из-за гололёда
Фото 69 жителей Новосибирска получили травмы из-за гололёда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В травмпункты Новосибирска из-за гололёда за последнюю неделю обратились 69 человек.

С 20 по 26 февраля в Новосибирске 69 человек обратились в травмпункты, получив травмы на гололёде. Об этом сообщил руководитель департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев на аппаратном совещании 28 февраля.

Из 69 пострадавших на льду 59 случаев было зафиксировано на придомовой территории, и только 10 — в общественных местах.

В Новосибирске дороги и тротуары покрыты льдом из-за резких перепадов температур, которые продолжатся и на следующей неделе. Так, 1 и 2 марта синоптики прогнозируют днём до +7 градусов, а ночью до -7 градусов. Из-за таких температурных качелей в городе образуются и замерзают лужи, а дорожные и коммунальные службы не успевают очищать подконтрольные им территории. Ситуацию усугубит мокрый снег с дождём.

Ранее мэр Новосибирска Локоть потребовал отчитываться за каждый сход снега с крыши. Он заявил, что каждый случай, когда в городе с крыши сходит снег в опасной близости от прохожих, должен попадать под административную ответственность.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12706
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10969
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10612
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9387
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7279
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6156
Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
5917
Когда прощеное воскресенье в 2023 году: что обязательно нужно сделать верующим в этот день