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Мэр Новосибирска Локоть потребовал отчитываться за каждый сход снега

Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал отчитываться за каждый сход снега
Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал отчитываться за каждый сход снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил привлекать к административной ответственности за опасные для прохожих крыши и козырьки подъездов.

Во вторник, 28 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что каждый случай, когда в городе с крыши сходит снег в опасной близости от прохожих, должен попадать под административную ответственность.

В конце февраля в Новосибирске резко повысилась среднесуточная температура и наступали первые оттепели: 20-22 февраля температура поднималась до +4 градусов, и по прогнозам, в начале марта она достигнет отметки +7. Вместе с мокрым снегом, дождём и ветром это создает угрозу схода снега с крыш домов и козырьков подъездов. Согласно данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, сейчас очищены от снега только треть крыш. Мэр Локоть поручил обезопасить для прохожих те места, где невозможно убрать снег и лёд до мартовской оттепели.

«Даже если снег упал с балкона, где, казалось бы, ответственно частное лицо... ответственность с управляющей организации никто не снимал. Если невозможно очистить — необходимо ставить ограждения. Ленты, плакаты. Если это не сделано — требую привлекать к административной ответственности. Каждый случай схода снега должен быть подвергнут разбору и обозначены те лица, которые ответственны за это. У каждого случая должна быть фамилия. Прежде всего контроль за территорией несут главы администраций», — заявил глава города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение. Как установили уже в стационаре, у ребенка оказались сломаны 4 позвонка в грудном отделе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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