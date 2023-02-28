Мэр Новосибирска Локоть потребовал отчитываться за каждый сход снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил привлекать к административной ответственности за опасные для прохожих крыши и козырьки подъездов.

Во вторник, 28 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что каждый случай, когда в городе с крыши сходит снег в опасной близости от прохожих, должен попадать под административную ответственность.

В конце февраля в Новосибирске резко повысилась среднесуточная температура и наступали первые оттепели: 20-22 февраля температура поднималась до +4 градусов, и по прогнозам, в начале марта она достигнет отметки +7. Вместе с мокрым снегом, дождём и ветром это создает угрозу схода снега с крыш домов и козырьков подъездов. Согласно данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, сейчас очищены от снега только треть крыш. Мэр Локоть поручил обезопасить для прохожих те места, где невозможно убрать снег и лёд до мартовской оттепели.

«Даже если снег упал с балкона, где, казалось бы, ответственно частное лицо... ответственность с управляющей организации никто не снимал. Если невозможно очистить — необходимо ставить ограждения. Ленты, плакаты. Если это не сделано — требую привлекать к административной ответственности. Каждый случай схода снега должен быть подвергнут разбору и обозначены те лица, которые ответственны за это. У каждого случая должна быть фамилия. Прежде всего контроль за территорией несут главы администраций», — заявил глава города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за рухнувшей с крыши глыбы снега. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение. Как установили уже в стационаре, у ребенка оказались сломаны 4 позвонка в грудном отделе.