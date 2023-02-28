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В Новосибирске с 1 марта начнется потепление до +7 градусов

Фото В Новосибирске с 1 марта начнется потепление до +7 градусов
Фото В Новосибирске с 1 марта начнется потепление до +7 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В начале марта в Новосибирск придет потепление с дождем и сильным ветром.

Март в Новосибирске начнётся с дождей и сильного ветра. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В среду, 1 марта, синоптики прогнозируют ночную температуру -2..-4 градуса, но уже днём потеплеет до +1..+3. Заморозки на следующую ночь станут слабее: 0..-2 градуса, а днём температура поднимется до +3..+5 градусов. Также в эти дни ожидаются дожди, мокрый снег и юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с и порывами до 19 м/с.

По Новосибирской области в эти ночи будет холоднее: 0..-7 градусов. В некоторых районах ожидается умеренный снег. Но также и дневная температура местами будет достигать отметки +7.

Специалисты УГМС предупреждают жителей области об опасности сильного гололёда из-за резких изменений погоды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что телеведущая Елена Малышева прогулялась в шпильках по гололёду в центре Новосибирска. Предположительно, это были съёмки для программы «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале с врачами и пациентами новосибирского Центра им. Мешалкина.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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