«Аэрофлот» объявил о запуске прямых ежедневных рейсов из Новосибирска в Анталью

Aeroflot.ru

Первый борт вылетит из Новосибирска в Турцию 27 апреля.

С конца апреля из Новосибирска можно будет долететь без пересадок до турецкой Антальи.

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в этот курортный город из аэропорта Толмачево. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

В Анталью полетят комфортабельные Boeing 737–800 в двухклассной компоновке салона.

Билеты можно купить на 27 апреля. Вылет запланирован на 8.50. На первых порах вылеты в Турцию будут осуществляться 4 раза в неделю. К лету число рейсов планируется увеличить до 6.

По предварительным данным, билет в одну сторону без учета багажа будет стоить 53 000 рублей.

При этом полет в обратную сторону будет на 45 минут короче и на 22 тыс. рублей дешевле. Первый рейс из Антальи в Новосибирск назначен на 29 апреля.

Также стало известно, что с 16 марта из Новосибирска можно будет без пересадок улететь в Баку воздушных судами Airbus A320 авиакомпании AZAL. Это новый партнер аэропорта «Толмачево». Вылеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирцы остались недовольны работой нового терминала в аэропорту «Толмачево». Работает всего одна багажная лента, и пассажирам приходится простаивать в очередях.